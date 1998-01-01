خدمات الجمهور في بلدية غزة تتلقى 16 ألف معاملة خلال العام 2018

غزة / سما /

تلقت دائرة خدمات الجمهور في بلدية غزة نحو 16 ألف معاملة مختلفة تقدم بها المواطنين خلال العام 2018 ، موضحة أنه تم إنجاز نحو 80 % منها بشكل كلي ويجري متابعة إنجاز النسبة المتبقية فور استيفاء المواطنين للإجراءات القانونية الخاصة بمعاملاتهم .

وأفادت الدائرة في تقريرها السنوي أن المعاملات يتم إنجازها وفقاً للقوانين واللوائح المتبعة في البلدية وتنوعت المعاملات ما بين؛ استدعاءات وشكاوي، واشتراكات مياه جديدة، وكهرباء، ومعاملات رخص بناء، وترخيص حرف مختلفة، وخدمات ومعاملات لدوائر وأقسام أخرى في البلدية .

وأوضحت أن المعاملات التي تم استقبالها شملت؛ 2800 معاملة لشكاوي واستدعاءات تقدم بها المواطنين، و304 اشتراك كهرباء جديد، و500 اشتراك مياه، و541 طلب إلغاء رخصة حرفة، و1440 بيان الشروط التنظيمية الخاصة بالأبنية والمنشآت في المدينة، و 1600 معاملة تجديد تلقائي لرخصة حرفة، وتجديد 855 رخصة حرفة، وإصدار 562 رخصة حرفة جديدة .

كما شملت المعاملات ؛ منح 966 رخصة بناء، وتسجيل 387 بناء جديد، و195 إذونات بناء ثاني وثالث، و867 معاملة إلغاء ضريبة حرفة، و1370 معاملة تغيير اسم مشترك، و47 معاملات لتغيير اسم منتفع، و336 خلو طرف، و856 معاملة خلو طرف مخفض، و239 طلب استثناء الشروط التنظيمية .

وبينت أن تم أيضاً إصدار 32 رخصة هدم بناء، و225 معاملة تعديل ملاك رخصة حرفة، و56 معاملة سحب إشراف، و277 معاملة فحص بناء جديد مرحلة ثانية، إضافة إلى 221 معاملة استرداد أمانات بناء وأرصفة وتشوين، و60 معاملة تحديد مسافة، و326 معاملة تسجيل عقد إيجار، و352 معاملة شفط بئر، و150 معاملة عامة، بالإضافة إلى 7 معاملات تفعيل سجل مواد بناء، وإصدار4 شهادات إثبات مهنة .

وأوضحت الدائرة أنها تبذل جهودا كبيراً ومستمرة من أجل إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة وتحديث الإجراءات للتخفيف والتسهيل على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة في البلدية.

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد استحدثت منظومة خاصة للشكاوي للتسهيل على المواطنين، حيث يتم استقبال شكاوي واستفسارات المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكتروني المختلفة ومنها: الرقم المختصر 115، وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية الإلكتروني، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وتطبيق( الواتس آب)،

ودعت البلدية المواطنين في المدينة للتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي لتقديم شكاويهم واستفساراتهم المتعلقة بخدمات البلدية عبر بوابات التواصل الإلكترونية أو مراجعة الوحدة مباشرة في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين .