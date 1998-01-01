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حماس: لن نسمح للاحتلال الاسرائيلي بتحويل الاسرى لورقة انتخابية

الثلاثاء 22 يناير 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لن نسمح للاحتلال الاسرائيلي بتحويل الاسرى لورقة انتخابية



غزة / سما /

نددت حركة المقاومة الاسلامية " حماس بالقمع الهمجي لقوات الاحتلال الاسرائيلي للاسرى الفلسطينيين داخل السجون .

وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري ان الحركة لن تسمح للاحتلال الاسرائيلي بتحويل الاسرى لورقة انتخابية.

وأكد المصري خلال وقفة تضامنية نظمتها القوى الوطنية والاسلامية أمام مقر الصليب الاحمر بغزة ان حماس ستدافع عن الاسرى بكل الامكانيات وستبقى وفية لهم.

وأضاف" انتم امانة في أعناقنا وشعبكم معكم في انتفاضتكم داخل السجون خطوة بخطوة وكلمتنا هي أداء الواجب في تحرير الوطن والارض والمقدسات والاسرى".

وقال المصري ان محاولات الاحتلال ابتزاز المقاومة في ملف الاسرى لن تفلح وأن استعادة الاحتلال لجنوده لن تتم الا بصفقة تبادل.

وخاطب نتيناهو قائلا :  " نقول لنتنياهو ميدان المواجهة أن تبحث عن جنودك في قبضة القسام وأن تجلس على طاولة المفاوضات غير المباشرة لننتزع صفقة مشرفة

من جانبها قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، إن ما أقدمت عليه إدارة سجون الاحتلال في سجن "عوفر" أمس أمر خطير جداً وله تبعات كبيرة.

وأضافت الهيئة في بيان لها: " أن أسرى "عوفر" لن يتركوا في الميدان وحدهم والساعات القادمة ستثبت ذلك".

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