ريال مدريد يلعب بورقة خاميس رودريجيز من أجل إريكسين

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن نادي ريال مدريد سيلجأ لخطة جديدة من أجل التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسين نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأصبح النجم الدنماركي كريستيان إريكسين ابن 26 عامًا أحد أهم أهداف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تعتبره إدارة النادي الملكي هو خليفة الكرواتي لوكا مودريتش في صفوف المرينجي.

وأشارت صحيفة “آس” بأن إدارة ريال مدريد ستلعب بورقة الكولومبي خاميس رودريجيز من أجل إقناع مسؤولي توتنهام هوتسبير وعلى رأسهم مالك النادي دانيل ليفي بالسماح لإريكسين بالرحيل.

وأكملت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ستقوم بإدراج خاميس رودريجيز في صفقة انتقال كريستيان إريكسين للريال من أجل موافقة دانيل ليفي على بيع النجم الدنماركي، ضمن محاولات المرينجي من أجل التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت “آس” بأن خاميس رودريجيز المعار حاليًا لبايرن ميونيخ الألماني منذ موسمين، لا يلعب بشكل مستمر مع الفريق منذ تولي نيكو كوفاتش مسؤولية تدريب البايرن، حيث شارك فقط في 12 مباراة، تسعة في الدوري الألماني، و3 في دوري أبطال أوروبا، لذلك سيرحل بنسبة كبيرة عن البايرن في نهاية الموسم، ويعود للريال، وسيستغله المرينجي من أجل التعاقد مع إريكسين.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من فريق أوروبي كبير يرغب في التعاقد مع خاميس رودريجيز، لعل أبرزهم آرسنال، ويوفنتوس، ونابولي.