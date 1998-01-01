حتى لا تقع في الفخ.. معتقدات شائعة وخاطئة بشأن الزواج

ووفقًا لموقع “ويمنز فور تشينج”، كشف البروفيسور جون غوتمان، أستاذ العلاقات الزوجية بمعهد غوتمان، عن العديد من الأفكار المغلوطة حول العلاقة الزوجية وهي كالآتي:

الاهتمامات المشتركة

أوضح “غوتمان” أن الاهتمامات المشتركة تلعب دورًا هامًا في العلاقة الزوجية، لكن الأهم هو طريقة ممارسة تلك الاهتمامات وليس الاهتمامات فحسب.

حل مشاكلك قبل النوم

وجد الباحثون أن حل المشاكل قبل النور وبعد وقوعها قد يؤدي لنتائج عكسية، موضحين أن الانتظار يهدئ طرفي العلاقة حتى يتمكنا من التفكير بهدوء ومناقشة المشكلة العالقة بعد ذلك بحكمة، وحذروا من النقاش حولها قبل النوم.

مشورة الآخرين ضعف!

يعتقد الكثيرون أن طلب المساعدة ومشورة الآخرين يعد علامة ضعف، لكنها في الحقيقة مؤشر قوي يدل على الالتزام بالعلاقة وإحساس الفرد بالمسؤولية تجاه شريك حياته.

معظم العلاقات تنتهي بسبب الخيانة

يعتقد الكثيرون أن خيانة طرف للآخر يؤدي لفشل العلاقة الزوجية، لكن هناك علاقات كثيرة قد تنتهي لأسباب أخرى.

وقت طويل من الزواج يؤدي للملل

يرى الكثيرون أيضًا أن طول فترة العلاقة الزوجية يؤدي للشعور بالملل، لكن خبراء يرفضون تلك النظرية، مؤكدين أن الملل ينشأ بسبب فتور المشاعر وافتقار الزوجين للنشاطات الحيوية التي تضفي إثارة لحياتهما.