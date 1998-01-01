"خدمات الطفولة" تُنظم يوماً طبياً مجانياً للنساء والأطفال

غزة / سما /

نظمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، يوماً طبياً مجانياً للأطفال والنساء، في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة يوم أمس بالتعاون مع جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية.

وأوضحت المنسقة وسام المدهون من خدمات الطفولة، أن اليوم الطبي شمل الفحص العام للنساء والأطفال بالإضافة لوجود دكتور جلدية، وذلك للإطمئنان على سلامتهم.

وأشارت، إلى أن 100 حالة استفادت من الفحوصات والإستشارات الطبية وتقديم العلاجات اللازمة لهم مجاناً، منوهةً أن يوم السبت القادم سيتم عقد يوم طبي آخر لعدد جديد من المرضى بالتعاون مع المستشفى الأهلي العربي.

وقالت المدهون:" إن خدمات الطفولة تسعى بكل جهدها لتوفير المساعدة للأسر المستورة في جميع المجالات الصحية والنفسية والاقتصادية، للحفاظ على أطفالهم ورعايتهم".

وأعربت، عن شكرها لجمعية تنظيم وحماية الأسرة لجهدهم المتواصل من أجل مساعدة أهالي قطاع غزة والوقوف بجانبهم.