فيديو: رسالة إلى إسرائيل: جهزوا فنادقكم ومطاراتكم فالعرب قادمون إليكم!

القدس المحتلة / سما /

دعا المحلل السعودي عبد الحميد الغبين، دولة الاحتلال الاسرائيلي لتجهيز الفنادق وتوسيع المطارات لاستقبال العرب.

وقال الغبين في لقاء متلفز، "لدي استعداد الآن لأزور إسرائيل كدولة، وهي دولة صديقة لنا، وقبل 16 سنة عندما كنت مسؤول مجلة السياسي جائتني دعوة لزيارة إسرائيل لكنني رفضت لأننا كنا مأدلجين وكنا ننظر لها أنها دولة عدو".

وأضاف: "أقول للإسرائيليين من الآن جهزوا الفنادق ووسعوا المطارات، وجميع الناس المعارضين لها هم أول من سيقوم بزيارة إسرائيل ولن تجد في المستقبل القريب فندق أو طائرة تستقبل حجوزات إلا بعد 3 إلى 4 أشهر لانها كلها ستكون محجوزة".

وزعم الغبين "كل الذين يهاجمون ويدعون بحقوق ليست لهم، هم أول من سيقوموا بزيارة إسرائيل، مستقبلنا أهم".

وكان الغبين زعم قبل عدة ايام ، بوجود حق تاريخي ذكر في القرآن، للإسرائيليين في أرض فلسطين، وأنهم الأولى بها من الفلسطينيين أنفسهم.

وقال المحلل السعودي عبد الحميد الغبين، في لقاء مع شبكة "روسيا اليوم": "إسرائيل اليوم دولة مستقلة ومعترف بها في الأمم المتحدة، وموجودة".

وتابع: "حتى لو نظرنا من حق تاريخي، القرآن يتحدث عن بني إسرائيل، ما تحدث عن الفلسطينيين".