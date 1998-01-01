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مشاجرة تجبر طائرة ركاب على قطع رحلتها والعودة إلى استراليا

الثلاثاء 22 يناير 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاجرة تجبر طائرة ركاب على قطع رحلتها والعودة إلى استراليا



وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم الثلاثاء، أن خمسة ركاب اضطروا الى مساعدة طاقم طائرة في السيطرة على رجل كان يمزق ملابسه ويتجرد منها خلال رحلة متجهة إلى سنغافورة، أعيد توجيه مسارها مجددا إلى أستراليا.

وذكرت الشرطة الاتحادية الاسترالية لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أنها اعتقلت الرجل عندما هبطت الطائرة التابعة لشركة “سكوت” في مطار سيدني الدولي مساء الاثنين.

وكانت الطائرة، التابعة لشركة طيران تُسيّر رحلات منخفضة التكلفة، في طريقها من جولد كوست إلى سنغافورة عندما بدأ رجلان يتبادلان اللكمات.

وأظهر مقطع فيديو سجله الركاب ونشر على الانترنت رجلا يحاول خنق الآخر، قبل أن يتمكن الطاقم والركاب الآخرون من فصلهما عن بعضهما البعض.

وتجادل رجل مع مضيفة بالطائرة عندما قام فجأة بتمزيق قميصه وهاجم شخصا آخر.

وقفز عدد من الركاب على المهاجم وسيطروا عليه وتم تقييد يديه وساقيه.

وقال أحد الركاب لـ “إيه.بي سي” إن رجلاً كان يتناول مشروبا كحوليا بكثافة، وأصبح عدوانيا بعد نحو 20 دقيقة من إقلاع الرحلة.

وقالت متحدثة باسم شركة سكوت إن الرجل بدا طبيعيا أثناء الإقلاع ، لكنه سرعان ما بدأ يزعج الركاب المحيطين به.

وفي محاولة لنزع فتيل الوضع، تم نقله إلى مكان آخر بالطائرة من قبل طاقم الضيافة، كما منع من تناول الكحول.

واتخذ الطيار قرار العودة والهبوط في سيدني. ولم تعلن الشرطة بعد ما إذا كان المسافر سيواجه اتهامات.

#مشاجرة #طائرة

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