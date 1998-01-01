فيديو الاعتداء عليهم : اسرى عوفر يرفضون الجلوس مع إدارة المعتقل و يضربون عن الطعام

القدس المحتلة / سما /

بدأ الاسرى في معتقل "عوفر"، الثلاثاء، اضرابا عن الطعام احتجاجا على تكرار الاقتحامات من قبل قوات القمع والاعتداءات المستمرة عليهم.

و أعادت إدارة معتقلات الاحتلال قرابة (150) أسيرًا من المستشفيات أُصيبوا في معتقل "عوفر" جرّاء اعتداءات قوات القمع يوم أمس على أقسام الأسرى، وعددها عشرة أقسام من بينها أقسام للأسرى الأطفال.

وقال نادي الأسير اليوم الثلاثاء، إن من ضمن إصابات الأسرى التي نتجت عن اعتداءات قوات القمع، ستة أسرى مصابين بكسور، و(40) أسيرًا أُصيبوا بجروح في الرأس، حيث تركزت الاعتداءات على الرؤوس، وباقي الإصابات بالرصاص المطاط، والغاز.

واوضحت هيئة الاسرى ان إدارة سجن عوفر منعت محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين من زيارة المعتقلين صباحا، بعد الهجمة الوحشية التي نفذت بحقهم خلال اليومين الماضيين، والتي وصفت على إنها اعنف إعتداءات طالت الاسرى منذ سنوات طويلة، شارك فيها 6 وحدات قمع متخصصة ومعززة بكل انواع الاسلحة والكلاب البوليسية.

وفيما يتعلق بأبرز الأحداث التي جرت داخل الأقسام، كان ذروتها في قسم (15) حيث تعرض كافة الأسرى داخل القسم للضرب والاعتداء، وتم إحراق غرفتين داخله، إضافة إلى قسم (11) الذي احترقت داخله غرفتين كذلك.

وقال النادي إن أسرى "عوفر" رفضوا طلب الإدارة بعقد جلسة معهم، وأبلغوها أنهم لن يعقدوا أي جلسة معها، إلا بعد السماح بعقد اجتماع بين ممثلي كافة الفصائل داخل المعتقل، وبناءً على ذلك ستُعقد جلسة اليوم لممثلي الفصائل الساعة (11:00) ظهرًا، علماً أنهم مستمرون بإرجاع وجبات الطعام.

وفي كافة المعتقلات قرر الأسرى إغلاق كافة الأقسام، وإبلاغ الإدارات بنزع المسؤولية الجماعية عن الأسرى كأفراد، ووقف التمثيل الاعتقالي، في إشارة للإدارة لاحتمالية حدوث مواجهة مع الأسرى دون أن يكون للأطر التنظيمية أية مسؤولية حيالها. إضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة لبلورة خطوات نضالية من كافة الفصائل.