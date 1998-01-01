لاول مرة ..إيران تتفوق على قطر بإنتاج الغاز

وكالات -

كشف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه عن ارتفاع إنتاج بلاده من الغاز بنسبة 35% خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن إيران تفوقت على قطر في مجال إنتاج الغاز.

وجاء تصريح الوزير خلال مراسم تدشين مشروع توصيل الغاز إلى مدينة جيرفت جنوب شرقي إيران أمس الاثنين.

وأضاف زنغنه: "إيران تمكنت من إدخال 14 مرحلة من حقل "بارس الجنوبي" للغاز إلى دائرة الإنتاج، والآن تمكنت من تحقيق إنتاج يبلغ 610 مليون متر مكعب يوميا، وتفوقت علي قطر في هذا المجال".

وحقل "بارس الجنوبي" أو ما يعرف بحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج تتقاسمه إيران وقطر، ويعد أكبر حقل غاز في العالم حيث يكمن فيه 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.

وتبلغ مساحة حقل غاز الشمال نحو 9.7 ألف كيلومتر مربع، منها 6 آلاف كيلومتر في مياه قطر الإقليمية، و3.7 ألف في المياه الإيرانية واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج في عام 1989.

وتحتل قطر مكانة رائدة في مجال الغاز، حيث تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال بحلول 2024 إلى 110 ملايين طن سنويا، قياسا بإنتاجها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.