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فيديو.. طفلة أمريكية تسلم نفسها للشرطة رافعة يديها بسبب والديها

الثلاثاء 22 يناير 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. طفلة أمريكية تسلم نفسها للشرطة رافعة يديها بسبب والديها



وكالات / سما /

أثارت طفلة أميركية في الثانية من عمرها ضجة واسعة، مؤخراً، بعدما ظهرت في مقطع فيديو، وهي تسير نحو الشرطة رافعة يديها صوب الأعلى، إثر اعتقال والديها.

ووفق ما نقل موقع (فوكس نيوز)، فقد أوضح مسؤول الشرطة في مدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا، مايكل ديليو، أن الطفلة قامت بتقليد والديها الموقوفين، على نحو تلقائي.

وسرعان ما تدارك الشرطي الموقف، فخاطب الطفلة الصغيرة قائلاً: "حسنا أيتها الحلوة، فلتخفضي يديك إلى الأسفل، أنت في أمان"، ثم أضاف "تعالي إلى أمك".

وقامت الشرطة بإيقاف الوالدين، يوم الخميس الماضي، واضطرتهما إلى الخروج من السيارة في حالة استسلام، عقب تلقي بلاغ عن جريمة سرقة باستخدام السلاح.

واضطرت الشرطة إلى تقديم توضيح بشأن الفيديو، حتى تنفي عن نفسها تهمة اضطرار طفلة إلى السير، وهي رافعة ليديها مثل أي مشتبه فيه في مرحلة الرشد القانوني.

وعلى الرغم من الغضب الكبير في وسائل الإعلام الأمريكي، قالت الشرطة: إن موظفيها تعاملوا بشكل ملائم مع الحادثة، وأضافت أنهم أظهروا قدراً كبيراً من التعاطف والقلق، حين اكتشفوا وجود الطفلة.

#طفلة امريكية #الشرطة

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