  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

السجن سنة لإعلامي مصري بتهمة "الترويج للمثلية"

الثلاثاء 22 يناير 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السجن سنة لإعلامي مصري بتهمة "الترويج للمثلية"



وكالات / سما /

قضت محكمة مصرية بسجن مقدم برنامج تلفزيوني لمدة سنة، لاستضافته شابا مثلي الجنس العام الماضي، وفقما أفاد مصدر قضائي.

وكان الإعلامي محمد الغيطي، الذي أعرب عن موقفه المعارض للمثلية في عدة مناسبات، قد اتهم بـ"الترويج للمثلية والتحريض على الفجور وازدراء الأديان".

والأحد غرمت محكمة الجنح في الجيزة الغيطي 3 آلاف جنيه (147 دولارا)، وأمرت بوضعه تحت المراقبة لمدة عام بعد قضاء عقوبته، بحسب المحامي سمير صبري الذي رفع الدعوى ضده.

وأشار صبري إلى أن إمكانية استئناف الحكم أو تعليقه في حال دفع الغيطي كفالة ألف جنيه بانتظار نتيجة الاستئناف.

وفي أغسطس عام 2018، استضاف الغيطي شابا مثليا في برنامجه التلفزيوني على محطة "تي إل سي" الخاصة، وناقش معه أمورا متعلقة بالمثلية على الهواء.

وخلال المقابلة قال الضيف الذي تم تمويه وجهه لإخفاء هويته إنه عمل "كبائع هوى"، وتحدث بشكل مفتوح عن علاقته برجل آخر.

وبعد إذاعة الحلقة، أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري المحطة لأسبوعين، بسبب "انتهاكات مهنية".

وقال المجلس في بيان وقتها إن القناة انتهكت قرار "منع ظهور المثليين أو الترويج لشعاراتهم".

ومنع المجلس ظهور المثليين في أي وسيلة إعلام بعد ظهور علم بألوان قوس قوح يرمز إليهم، خلال حفلة في القاهرة عام 2017.

المصدر: سكاي نيوز

#المثلية #السجن

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: نصر الله في اول اطلالة اعلامية بعد 3 شهور من الغياب ويكشف المفاجآت

الاحتلال يقرر إعفاء الوقود القطري المخصص لكهرباء غزة من ضريبة القيمة المُضافة

صحيفة عبرية تكذّب رواية غانتس الانتخابية عن دماء اهالي غزة

عائلة غولدن : حكومة نتنياهو ستحول الأموال القطرية بنكيًا إلى حماس بغزة

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

بعد اقالة براك.. تكليف الخطيب "قائماً باعمال النائب العام"

الأمن المصري يكشف تفاصيل جريمة بشعة في محافظة الدقهلية

الأخبار الرئيسية

السلطة ترفض ارسال وزير المالية بشارة الى دافوس احتجاجا على التدخل الامريكي

حسين الشيخ

حسين الشيخ: تشكيل حكومة فصائلية قريبا ولا أدعو لحكومة وحدة وطنية مع حماس

اثينا : تفاصيل مذهلة عن غرق قارب الغزيين الهاربين من الموت الى الموت

محمد فوزي عدوي (36 عاما)

شهيد بنيران الاحتلال الاسرائيلي في نابلس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

صور: أكثر من مئة إصابة بين صفوف الأسرى في "عوفر" جراء اعتداءات قوات القمع