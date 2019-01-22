السجن سنة لإعلامي مصري بتهمة "الترويج للمثلية"

وكالات / سما /

قضت محكمة مصرية بسجن مقدم برنامج تلفزيوني لمدة سنة، لاستضافته شابا مثلي الجنس العام الماضي، وفقما أفاد مصدر قضائي.

وكان الإعلامي محمد الغيطي، الذي أعرب عن موقفه المعارض للمثلية في عدة مناسبات، قد اتهم بـ"الترويج للمثلية والتحريض على الفجور وازدراء الأديان".

والأحد غرمت محكمة الجنح في الجيزة الغيطي 3 آلاف جنيه (147 دولارا)، وأمرت بوضعه تحت المراقبة لمدة عام بعد قضاء عقوبته، بحسب المحامي سمير صبري الذي رفع الدعوى ضده.

وأشار صبري إلى أن إمكانية استئناف الحكم أو تعليقه في حال دفع الغيطي كفالة ألف جنيه بانتظار نتيجة الاستئناف.

وفي أغسطس عام 2018، استضاف الغيطي شابا مثليا في برنامجه التلفزيوني على محطة "تي إل سي" الخاصة، وناقش معه أمورا متعلقة بالمثلية على الهواء.

وخلال المقابلة قال الضيف الذي تم تمويه وجهه لإخفاء هويته إنه عمل "كبائع هوى"، وتحدث بشكل مفتوح عن علاقته برجل آخر.

وبعد إذاعة الحلقة، أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري المحطة لأسبوعين، بسبب "انتهاكات مهنية".

وقال المجلس في بيان وقتها إن القناة انتهكت قرار "منع ظهور المثليين أو الترويج لشعاراتهم".

ومنع المجلس ظهور المثليين في أي وسيلة إعلام بعد ظهور علم بألوان قوس قوح يرمز إليهم، خلال حفلة في القاهرة عام 2017.

المصدر: سكاي نيوز