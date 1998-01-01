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يحتاج الشعر إلى روتين عناية يومي للحفاظ على صحته وتألقه الدائم، باستخدام زيت الشعر المناسب الذي يغذي الشعر ويمنحه لمعة جذابة.

وفيما يلي، مجموعة من الفوائد المدهشة لزيت الشعر، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- التكييف العميق

بغض النظر عن مدى تكلفة الشامبو والبلسم ومصل الشعر ومنتجات الشعر الأخرى، لا يمكن لأي شيء أن يكون أفضل من زيوت الشعر التي تدخل في البصيلات وتخترقها لتحقيق التكييف العميق.

2- تعزيز الدورة الدموية

واحدة من أهم فوائد تدليك الشعر بالزيون هو أنها تحسن، بل وتعزز الدورة الدموية في جميع أنحاء فروة الرأس. وبما أن الزيت ينتشر بالتساوي إلى جميع زوايا فروة رأسك تقريباً، فإن جذور شعرك ستحصل على العناصر الغذائية التي تحتاجها.

3- علاج تساقط الشعر

من الفوائد الأخرى لتزييت شعرك بانتظام هو أنه يقدم مساهمة كبيرة في نمو الشعر وأيضا يمنع تساقطه، ومن الضروري اختيار أفضل أنواع الزيوت التي تناسب فروة رأسك ومن أهمها :زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وحتى زيت السمك الكثيف، مع استخدامها على أساس منتظم.

4- تخفيف التجاعيد

يمكن أن يكون من الصعب التحكم في الشعر المجعد، خاصة عندما يكون الطقس حاراً ورطباً، ويمكن أن يساعد تزييت شعرك بالليل أو قبل ساعة من الاستحمام على معالجة المشكلة إلى حد كبير.