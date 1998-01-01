5 طرق لتعزيز صحة الجهاز الهضمي في فصل الشتاء

وكالات / سما /

فصل الشتاء من أكثر الفصول التي يعاني فيها المرء من مشاكل في الجهاز الهضمي، خاصةً إذا كان معتاداً على الأطعمة الدهنية، والوجبات السكرية التي قد تتسبب في الانتفاخ، والتشنجات، والغازات، والإسهال، والإمساك.

وأوردت صحيفة ميرور أونلاين قائمة بالإجراءات الضرورية لتجنب الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي على النحو التالي:

1-إضافة المكملات الغذائية:

إذا كنت تعاني من مشاكل في عملية الهضم، يمكنك إضافة بعض المكملات إلى نظامك الغذائي لتعزيز البكتريا المفيدة التي تساعد في تسهيل عملية الهضم. وبحسب أخصائية التغذية كلير هارغريفز، فإن البكتريا المفيدة التي تتواجد في المكملات الغذائية تساهم بفاعلية كبيرة في التخلص من الانتفاخ والغازات والتعب والتقلبات المزاجية.

2-الامتناع عن تناول الأطعمة التي يصعب هضمها:

خفف بعض الإجهاد عن معدتك عن طريق استبدال الأطعمة التي يصعب هضمها، بأخرى سهلة الهضم. على سبيل المثال يمكنك استبدال خبز الدقيق الأبيض الغني بعنصر الغلوتين الذي يسبب مشاكل في الأمعاء، بالخبز الأسمر المصنوع من الشعير الذي يحتوي على الألياف والمعادن الأساسية.

3-التخفيض من الأطعمة التي تحتوي على الهستامين:

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالهستامين إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. وعلى الرغم من أن الهستامين يساهم في تعزيز الجهاز المناعي ومحاربة الالتهابات، إلا أن زيادة نسبته يصبح عبئاً على الجهاز الهضمي ويضعف كفاءته. وأوردت أخصائية التغذية كلير هارغريفز بعض الأطعمة الغنية بالهستامين والتي يجب تجنبها مثل اللحوم المصنعة، وحليب البقر، والزبادي والجبن والقشدة، إضافة إلى الكحول، والمايونيز والمخللات.

4-تجنب المشروبات الكحولية:

تقول كلير إن شرب الكحول بشكل مفرط يمكن أن يتلف بطانة الأمعاء ويجعلها أكثر هشاشة، ويتسبب بنشوء ثقوب صغيرة فيها، ويؤدي إلى توقفها عن امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح، فضلاً عن أنه يسبب الإلتهابات التي تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل القولون العصبي.

5-اجراء اختبار للجهاز الهضمي:

يمكن إجراء اختبار للجهاز الهضمي لمعرفة ما إذا كان المرء لديه مشكلة عدم تحمل الطعام، وذلك عبر اختبار بسيط للدم، واستشارة الطبيب حيال الأطعمة التي يجب التخلي عنها.