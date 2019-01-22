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البرغوثي : اعتداء الاحتلال الوحشي على الأسرى في عوفر يستدعي هبة شعبية لحمايتهم

الثلاثاء 22 يناير 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى هبة شعبية لحماية الأسرى الذين يتعرضون الى حملات تنكيل في  سجون الاحتلال و آخرها ما جرى اليوم من اعتداء وحشي على الأسرى في سجن عوفر مما أدى الى اصابة مائة أسير بإصابات مختلفة.

 وقال البرغوثي ان الاعتداء الذي نفذ في سجن عوفر كان مخططا و خطيرا و تضمن استخدام كل أنواع العنف والقمع ضد أسرى عزل لا يملكون ما يدافعون به عن أنفسهم. 

وقال البرغوثي ان الاحتلال و حكام اسرائيل يستخدمون قمع الفلسطينيين وقودا لحملاتهم الانتخابية، و لكن كل القمع و التنكيل لن يكسر ارادة الأسرى البواسل أو يؤثر في صمودهم و ان كان يستدعي أوسع هبة شعبية لدعمهم وحمايتهم من جرائم الاحتلال.

#مصطفى البرغوثي #الاحتلال

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