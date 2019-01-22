  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يسلم ثلاثة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراته في الخليل

الثلاثاء 22 يناير 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بمحافظة الخليل، بلاغات لمراجعة مخابراتها وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا وقرية خرسا، وسلمت المواطنين: يوسف عبد العزيز قزاز، واسماعيل حسن محمد العواودة، ومحمد كامل اقطيل، بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما فتشت منازلهم وعدة منازل في البلدة وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وفي بلدة يطا جنوب الخليل، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في حي الكراج وعبثت بمحتوياتها.

وأشارت المصادر الى أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية في عدة أحياء من مدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: نصر الله في اول اطلالة اعلامية بعد 3 شهور من الغياب ويكشف المفاجآت

الاحتلال يقرر إعفاء الوقود القطري المخصص لكهرباء غزة من ضريبة القيمة المُضافة

صحيفة عبرية تكذّب رواية غانتس الانتخابية عن دماء اهالي غزة

عائلة غولدن : حكومة نتنياهو ستحول الأموال القطرية بنكيًا إلى حماس بغزة

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

بعد اقالة براك.. تكليف الخطيب "قائماً باعمال النائب العام"

الأمن المصري يكشف تفاصيل جريمة بشعة في محافظة الدقهلية

الأخبار الرئيسية

السلطة ترفض ارسال وزير المالية بشارة الى دافوس احتجاجا على التدخل الامريكي

حسين الشيخ

حسين الشيخ: تشكيل حكومة فصائلية قريبا ولا أدعو لحكومة وحدة وطنية مع حماس

اثينا : تفاصيل مذهلة عن غرق قارب الغزيين الهاربين من الموت الى الموت

محمد فوزي عدوي (36 عاما)

شهيد بنيران الاحتلال الاسرائيلي في نابلس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

صور: أكثر من مئة إصابة بين صفوف الأسرى في "عوفر" جراء اعتداءات قوات القمع