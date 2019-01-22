الاحتلال يسلم ثلاثة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراته في الخليل

الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بمحافظة الخليل، بلاغات لمراجعة مخابراتها وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا وقرية خرسا، وسلمت المواطنين: يوسف عبد العزيز قزاز، واسماعيل حسن محمد العواودة، ومحمد كامل اقطيل، بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما فتشت منازلهم وعدة منازل في البلدة وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وفي بلدة يطا جنوب الخليل، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في حي الكراج وعبثت بمحتوياتها.

وأشارت المصادر الى أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية في عدة أحياء من مدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.