حماس : سياسة فتح "إما الفوز أو الانقلاب"

غزة / سما /

قالت حركة حماس إن سياسة حركة فتح للتعامل مع نتائج الانتخابات هو "إما الفوز أو الانقلاب على النتائج".

وقالت الحركة على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء، أن تصريحات قيادة فتح بأنها ترفض أي حكومة مع حماس تعكس طبيعة هذا الفريق الذي يؤمن بالتعايش مع الاحتلال ومعاداة المقاومة.

وأضاف، سياسة فتح "إما الفوز أو الانقلاب على النتائج"، مشيرًا إلى أنها فَرّغت الانتخابات من أي مضمون.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ قال الليلة : "لا أدعو إلى حكومة وحدة وطنية مع حماس؛ لأن ذلك يكرس الانقسام، فحماس لا تؤمن بالشراكة".