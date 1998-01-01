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"واتساب" يقيد خاصية "إعادة الإرسال" للحدّ من الشائعات

الثلاثاء 22 يناير 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واتساب" يقيد خاصية "إعادة الإرسال" للحدّ من الشائعات



وكالات / سما /

أعلن تطبيق الرسائل النصية والصوتية "واتساب"، المملوك لشركة "فيسبوك"، الإثنين، فرض قيود على خاصية إعادة إرسال الرسائل (Forward)، لجميع المستخدمين.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها فيكتوريا غراند، نائبة الرئيس للسياسة والاتصالات في "واتساب"، خلال زيارة تجريها إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ويأتي الإجراء في محاولة لفرض قيود على انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة والرسائل الزائفة.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، عن غراند قولها: "اعتبارا من اليوم (الإثنين)، سنفرض قيودا على إعادة إرسال الرسائل، بحيث يمكن إرسالها لخمسة مستخدمين كحد أقصى".

وفي السابق، كان بإمكان مستخدمي "واتساب"، إعادة إرسال الرسائل إلى 20 فردا أو مجموعة.

ووفق المصدر نفسه، يأمل القائمون على "واتساب"، أن تردع هذه الخطوة إعادة الإرسال الجماعي للرسائل، والحد من انتشار الأخبار الزائفة.

#واتساب #الشائعات

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