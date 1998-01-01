خبيران دوليان يحاضران في دورة اعداد مدربين في الجودو

رام الله / سما /

افتتح اتحاد الجودو، الإثنين، دورة إعداد المدربين الدولية، في مقر اللجنة الأولمبية بمدينة البيرة، برعاية اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية، والتي يحاضر بها الخبيران الدوليان، الإسباني باركوس ناغوري والإيطالي شيريوليا باسكوالي، ومن المقرر أن تختتم فعالياتها الثلاثاء، وتتمحور الدورة حول الجوانب الفنية التحكيمية، والقواعد التي طرأت على القانون الدولي.

ورحب نصر الشيخ، مساعد أمين العام اللجنة الأولمبية، باسم اللواء جبريل الرجوب، بالخبيرين ناغوري وتونينو، وتمنى التوفيق والنجاح لكافة المشاركين. وثمن جهود اتحاد الجودو في تطوير الجانب التحكيمي، مشيرا الى انه يساعد على نشر اللعبة وتطويرها.

واستقبل رئيس اتحاد الجودو الفلسطيني معاوية القواسمة خبيرا التحكيم الدوليين بحضور المدير الفني للاتحاد خالد أبو ارميله وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، كما حضر حفل الاستقبال مسئولة العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية سوزان عامر.

وعقد رئيس الاتحاد وأعضاء مجلسه اجتماعاً موسعاً مع خبيري التحكيم الدوليين، تناولوا فيه الأمور التي تهم لعبة الجودو الفلسطينية من جميع النواحي، حيث قدم رئيس الاتحاد شرحاً مفصلاً عن رؤية الاتحاد خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالحكم الفلسطيني والرقي به ليصبح حكما دولياً معترفا به متسلحاً بالكفاءة والدراية الفنية اللازمة، وشدد رئيس الاتحاد في مسعاه على ضرورة منح لاعبين أو لاعب واحد على اقل تقدير صفة حكم قاري، مما سيمنح الاتحاد وضعاً ذا قيمة على الصعيد القاري، وهي تُعد سابقة في تاريخ لعبة الجودو الفلسطينية.

كما استقبلهما أمين عام اللجنة الأولمبية عبد المجيد حجه في مكتبه، واطمأن على وضعهما في فلسطين، مبدياً تعليماته وارشاداته بضرورة العمل على الاستفادة منهما من الناحية الفنية الى ابعد الحدود الممكنة، مشدداً على ضرورة الظهور المشرف بما يتلاءم واسم فلسطين.