القبض على عصابة نفّذت 40 سرقة

رام الله / سما /

ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بتنفيذهم 40 قضية سرقة في عدة محافظات، مستغلين الظروف الجوية العاصفة.

وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة المباحث العامة وبعد تلقيها عدة شكاوى حول خلع وسرقة محلات تجارية وسرقة محتوياتها وسرقة صناديق التبرعات التي بداخلها وسرقة سيارات، كثفت عملها في البحث والتحري ورفع الأدلة الجنائية من أماكن السرقات وقد حصرت الاشتباه بثلاثة أشخاص.

وأوضح البيان أنه وبعد استكمال محاضر الاستدلال اللازمة واستصدار المذكرات القانونية لإلقاء القبض والتفتيش، قامت الشرطة بإلقاء القبض على المشتبه بهم الثلاثة، وأفادوا أنهم قاموا بـ 40 سرقة محافظات جنين ونابلس وطولكرم، وضبطت الشرطة معهم كمية كبيرة من المسروقات.

وأكد البيان أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه بهم لمدة 24 ساعة، لحين إحالتهم والمضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول.