بوجبا مستعد لمفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

زفت تقارير صحفية بريطانية البشرى إلى جماهير فريق نادي مانشستر يونايتد بشأن مستقبل نجم الفريق، بول بوجبا.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية الشهيرة أن بطل العالم 2018 مع الديوك الفرنسية قرر التخلي عن فكرة الرحيل عن أولد ترافورد وبات مستعدًا لبدء المحادثات حول تجديد عقده مع الشياطين الحمر.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على مقربة من الرحيل عن أحمر مانشستر بعدما وصلت العلاقة بينه وبين المدير الفني البرتغالي السابق لليونايتد، جوزيه مورينيو إلى طريق مسدود.

ولكن رحيل الرجل الخاص غير كل شيء، حيث جاء المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير ليعيد الهدوء إلى غرفة الملابس والثقة إلى لاعبي الفريق المانشستراوي، مع منح الكثير من الحرية لبول بوجبا في وسط الملعب، وهو ما أدى إلى انفجاره فنيًا وتقديمه مستويات أكثر من رائعة.

ويتقاضى نجم يوفنتوس الإيطالي الأسبق 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وهو صاحب ثاني أعلى أجر في صفوف الشياطين الحمر، وسيتطلع بوجبا للحصول على زيادة في الراتب ليقترب من أليكسيس سانشيز، النجم التشيلياني الذي يصل راتبه الأسبوعي إلى 505 ألف باوند.

وأفاد مصدر في أولد ترافورد للصحيفة ذاتها أن مينو رايولا وكيل اللاعب أصبح مستعدًا لإنهاء كل المشاكل التي عاشها بوجبا على مدار الأشهر القليلة الماضية، والحديث عن عقد جديد عقب انتهاء السوق الشتوية الجارية.