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القاضي يجبر رونالدو على التصوير أثناء المحاكمة!

الثلاثاء 22 يناير 2019 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاضي يجبر رونالدو على التصوير أثناء المحاكمة!



وكالات / سما /

رفضت  قاضي محكمة مدريد طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي ولاعب الريال السابق، بشأن الوصول لقاعة المحكمة عن طريق مرآب السيارات، وذلك خلال الجلسة التي ستعقد الثلاثاء بتهمة تهربه من الضرائب حتى يتجنب السير خلال الممر وتفادي الصحافيين ووسائل الإعلام.

 

كان رونالدو يأمل في الدخول بشكل سري إلى قاعة المحكمة حتى لا يعبر وسط الكاميرات والجماهير التي ستكون متجمعة أمام المدخل، وهو أرسل طلبا رسميا إلى المسؤولين للسماح له بذلك “بحجة عدم تعرضه لأي إيذاء بدني”.

ووفقاً لاتفاق حكومي تم توقيعه مؤخراً من قبل رئيس محكمة مدريد، خوان بابلو غونزاليس، تم رفض طلب رونالدو باتخاذ التدابير الأمنية أثناء وصوله للمبنى.

ويرى رئيس المحكمة أنه على الرغم من سمعة المتهم الكبيرة، فلا شيء يشير إلى أن أمنه يتعرض للخطر بسبب وصوله إلى المرافق القضائية.

بذلك، سيكون رونالدو متساويا مع منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سبق أن دخل قاعة المحكمة سيرا على الأقدام أمام الكاميرات، وقت محاكمته بتهمة التهرب من الضرائب أيضا عام 2016.

وسيمثل رونالدو أمام المحكمة الإسبانية صباح الثلاثاء، لسماع الحكم بإدانته بارتكاب أربع جرائم ضريبية تستوجب معاقبته بالسجن لعامين “مع إيقاف التنفيذ لأنه أول جريمة غير جنائية له وعقوبتها لا تزيد عن 24 شهرا”.

#كريستيانو رونالدو #المحاكمة

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