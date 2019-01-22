هيجواين يطير إلى لندن للتوقيع مع تشيلسي

وكالات / سما /

من المقرر أن يطير جونزالو هيجواين مهاجم ميلان إلى مدينة لندن يوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي حسبما ذكرت تقارير صحفية إيطالية.

وذكرت شبكة “سبورت إيطاليا” التي كانت أول من كشف اهتمام المدرب ماوريتسيو ساري بالتوقيع مع هيجواين، بأن الأخير بات على وشك البدء بمغامرة جديدة في مسيرته عندما يصل غداً إلى إنجلترا لتوقيع عقده.

وأفادت هذه المصادر أن لاعب يوفنتوس المُعار سوف يسافر في العاصمة الإنجليزية صباح يوم الثلاثاء من أجل استكمال الاجراءات الروتينية ، قبل إجراءات الفحوص الطبية والتوقيع على العقد.

وتؤكد بعض التقارير أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً وافق على عقد إعارة مع تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري ، وعندها يمكن تمديد العقد وتحويله إلى صفقة دائمة في حال أثبت كفاءة تهديفية.

وفي حال رحيل جونزالو هيجواين خلال الساعات الماضية ، فقد يتمم ميلان صفقة التعاقد مع مهاجم جنوى الإيطالي كريزيستوف بياتيك ، بالإضافة إلى انضمام ألفارو موراتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد.