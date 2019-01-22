رسمياً .. برشلونة يتعاقد مع كيفن برينس بواتينج

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الإثنين من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعاقده مع اللاعب كيفن برينس بواتينج حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال البيان الرسمي الصادر أن حفل تقديم اللاعب الغاني سيتم بعد ظهر يوم غد الثلاثاء 22 يناير / كانون الثاني من خلال توقيع العقد في الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة ومن ثم التقديم في ملعب كامب نو.

وسيعقد الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو في الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة مؤتمراً صحفياً مع اللاعب كيفن برينس بواتينج في قاعة المؤتمرات في ملعب كامب نو للإجابة على أسئلة الصحافة ووسائل الإعلام.

وأفاد البيان الرسمي أيضاً أن نادي برشلونة أبرم اتفاقاً مع ساسولو الإيطالي ويتضمن الحصول على كيفن برينس بواتينج للفترة المتبقية من موسم 2018-2019 ، بالإضافة إلى بند خيار شراء بقيمة ثمانية ملايين يورو.