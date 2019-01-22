  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يواصل انطلاقته بفوز جديد على كييفو

الثلاثاء 22 يناير 2019 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يواصل انطلاقته بفوز جديد على كييفو



وكالات / سما /

حقق يوفنتوس مساء اليوم الإثنين فوزاً كبيراً على كييفو فيرونا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ختام الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطاليالتي جرت على ملعب أليانز ستاديوم.

 
 

وافتتح نادي السيدة العجوز باب التسجيل في الدقيقة الثالثة عشرة من الشوط الاول عن طريق المهاجم البرازيلي دوجلاس كوستا ، حيث سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية التسعين.

وتمكن يوفنتوس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والأربعين قبل نهاية الحصة الأولى بواسطة لاعب خط الوسط الألماني إيمري تشان ، والذي تلقى كرة بينية داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بنجاح.

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة التوقيع على الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والخمسين من الشوط الثاني عندما سدد ركلة جزاء على الجهة اليسرى ، لكن حارس مرمى كييفو فيرونا تصدى لها.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ست دقائق ، فقد سجل المدافع الإيطالي دانيلي روجاني الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والثمانين ، عندما حصل على كرة جاءت من ركلة حرة مباشرة وضعها برأسه في الشباك.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة السادسة والخمسين في المركز الأول في جدول الترتيب العام للدوري الإيطالي ، في حين تجمد رصيد كييفو فيرونا عند النقطة الثامنة في المركز العشرين والأخير.

#يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقرر إعفاء الوقود القطري المخصص لكهرباء غزة من ضريبة القيمة المُضافة

صحيفة عبرية تكذّب رواية غانتس الانتخابية عن دماء اهالي غزة

عائلة غولدن : حكومة نتنياهو ستحول الأموال القطرية بنكيًا إلى حماس بغزة

عروض "مُغرية" من إسرائيل للطفي بوشناق.. كيف رد؟

بعد اقالة براك.. تكليف الخطيب "قائماً باعمال النائب العام"

الأمن المصري يكشف تفاصيل جريمة بشعة في محافظة الدقهلية

الرئيس طلب من رئيس لجنة الانتخابات التوجه إلى غزة لبدء المشاورات حول الانتخابات

الأخبار الرئيسية

السلطة ترفض ارسال وزير المالية بشارة الى دافوس احتجاجا على التدخل الامريكي

حسين الشيخ

حسين الشيخ: تشكيل حكومة فصائلية قريبا ولا أدعو لحكومة وحدة وطنية مع حماس

اثينا : تفاصيل مذهلة عن غرق قارب الغزيين الهاربين من الموت الى الموت

محمد فوزي عدوي (36 عاما)

شهيد بنيران الاحتلال الاسرائيلي في نابلس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

صور: أكثر من مئة إصابة بين صفوف الأسرى في "عوفر" جراء اعتداءات قوات القمع