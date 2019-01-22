يوفنتوس يواصل انطلاقته بفوز جديد على كييفو

وكالات / سما /

حقق يوفنتوس مساء اليوم الإثنين فوزاً كبيراً على كييفو فيرونا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ختام الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطاليالتي جرت على ملعب أليانز ستاديوم.

وافتتح نادي السيدة العجوز باب التسجيل في الدقيقة الثالثة عشرة من الشوط الاول عن طريق المهاجم البرازيلي دوجلاس كوستا ، حيث سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية التسعين.

وتمكن يوفنتوس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والأربعين قبل نهاية الحصة الأولى بواسطة لاعب خط الوسط الألماني إيمري تشان ، والذي تلقى كرة بينية داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بنجاح.

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة التوقيع على الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والخمسين من الشوط الثاني عندما سدد ركلة جزاء على الجهة اليسرى ، لكن حارس مرمى كييفو فيرونا تصدى لها.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ست دقائق ، فقد سجل المدافع الإيطالي دانيلي روجاني الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والثمانين ، عندما حصل على كرة جاءت من ركلة حرة مباشرة وضعها برأسه في الشباك.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة السادسة والخمسين في المركز الأول في جدول الترتيب العام للدوري الإيطالي ، في حين تجمد رصيد كييفو فيرونا عند النقطة الثامنة في المركز العشرين والأخير.