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المجاهدين: الاعتداء على الأسرى في "عوفر" جريمة يتحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعياتها

الثلاثاء 22 يناير 2019 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 قالت حركة المجاهدين الثلاثاء، إنّ لاعتداء على الأسرى في سجن عوفر، هو جريمة إسرائيلية، والعدو يتحمل مسؤولية ذلك وتبعاته.

وأضافت المجاهدين في بيانٍ صحفي أنّ الجرائم الإسرائيلية بحق الاسرى لن تفلح في كسر صمودهم وإرادتهم، وسنبقى حاملين لقضيتهم وسندافع عنهم بكل ما أوتينا من قوة.

وأوضحت، أنّ هذا الفعل الوحشي الذي تقوم به قوات القمع الصهيوني ضد أسرانا الأبطال يستوجب تصعيد المواجهة مع هذا المحتل المجرم في كل الميادين.

ودعت، المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال بحق أسرانا الأبطال وفضح جرائمه المتلاحقة والمتعمدة بحق شعبنا الفلسطيني في كل مناطق تواجده.

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