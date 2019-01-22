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بيت لحم: الاحتلال يداهم منزل عائلة الأسير جمال حمامره في حوسان ويهددهم

الثلاثاء 22 يناير 2019 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عائلة الأسير جمال جبر حمامره (52 عاما) من بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، بتنغيص وتعكير حياتهم اليومية، إذا استمر نجلهم في مقاومة إدارة سجون "عوفر".

وقال الشقيق الأكبر للأسير ناصر ، ان قوات الاحتلال داهمت فجرا منزلهم الواقع وسط قرية حوسان، واقتحمته بعد خلع أبوابه، ودمرت محتوياته، ثم استجوبت نجله البكر محمد، وحذرت العائلة "بتحويل حياتهم إلى جحيم" إذا استمر جمال في مقاومة إدارة السجن.

يشار إلى أن  الأسير جمال يقضي حكما إداريا، ويقبع الآن في "عوفر" قسم "15"، وأمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال.

#الاحتلال

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