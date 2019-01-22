الاحتلال يعتقل طفلين من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، ليلة أمس، الطفلين سامر جمجوم، وعبد الله الزغل، من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وحوّلتهما الى مركزٍ تابعٍ لها بشارع صلاح الدين قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب السلسلة.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال اقتحمت، الليلة الماضية، حي بئر أيوب ببلدة سلوان، وتمركزت في شوارعه وشرعت بإلقاء القنابل الصوتية بصورة عشوائية.

يذكر أن قوات الاحتلال برفقة طواقم تابعة للبلدية العبرية في القدس اقتحمت نهار أمس مركز معلومات وادي حلوة ومنزل مدير مركز المعلومات جواد صيام ومنزل المواطن خالد الزير، وأخذت مساحات البناء وتصويره بالكامل لصالح "ضريبة المسكن/ الأرنونا"، كما اقتحمت "مركز البستان" في حي البستان المجاور.