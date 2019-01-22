الاحتلال يعتقل 7 مواطنين في الضفة فجر اليوم

رام الله/سما/

اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم الثلاثاء، 7 مواطنين عقب اقتحام ومداهمة عدد من مدن ومحافظات الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال فتيين وشابا من جنوب وشرق بيت لحم وهم: فادي عدنان لبدن (16 عاما)، ومحمود راتب العمور (15 عاما)، من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومحمود عبد الله طقاطقة (19 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة، واعتقلت عامر مثقال الهندي من منزله في قرية تِل جنوب غرب نابلس، كما اعتقلت الشاب محمد قاهر ياسين من منزله في قرية عصيرة القِبلية جنوب نابلس.

وفي القدس اعتقل الاحتلال الفتيين سامر جمجوم، وعبدالله الزغل من حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

كما اقتحم الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة اطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت بكثافة.

وفي محافظة الخليل داهم جنود الاحتلال عدة منازل وشرع بتفتيشها في منطقة الكراج داخل مدينة يطا جنوب الخلي، وسلمت المهندس محمد اقطيل بلاغا لمقابلة مخابراتها عقب مداهمة منزله في دورا جنوب الخليل، والمهندس إسماعيل العواودة بلاغا مشابها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير جمال جبر حمامرة وعددٍ من منازل أقاربه وعاثت بها خراباً في قرية حوسان غرب بيت لحم.