الإعلام العبري صباح الثلاثاء 22-1-2019

القدس المحتلة/ سما/

ركزت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم، على خبر قيام وزارة الجيش، بإجراء تجربة، على اعتراض الصواريخ البالستية، بواسطة منظومة "حيتس 3".



القناة 13 العبرية:

- وزارة الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ أجرت الليلة تجربة لإطلاق صاروخ منظومة "حيتس3".

- وزارة الخارجية الإسرائيلية: أحبطنا محاولة للسلطة الفلسطينة للانضمام الى لجنة مراقبة الأسلحة النووية بالأمم المتحدة.

- المستشار القانوني للحكومة مندليبت: القرارات النهائية بشأن التوصيات ضد نتنياهو سنعلن عنها قبل الانتخابات.



القناة 12 العبرية:

- وزارة الجيش: سيتم الإعلان عن نتائج استخدام منظومة اعتراض الصواريخ البالستية "حيتس" بعد ساعات.

- نتنياهو طلب من محامية نشر أخبار عن عائلة الوزير "نفتالي بينت"، وذلك من أجل التخلص منه من الإئتلاف الحكومي.

- وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون: أبو مازن يدير حربا اقتصادية ضد أبناء شعبه، بداها بغزة والآن ينفذها بالضفة.



القناة 7 العبرية:

- السلطة الفلسطينية ترفض المشاركة في مؤتمر دافوس الاقتصادي، تعارض تنفيذ مشاريع اقتصادية أمريكية في مناطقها.

- رئيس الدولة "روفين ريفلين" يتوجه اليوم في زيارة رسمية لفرنسا، تستمر عدة أيام، سيجتمع خلالاها مع الرئيس مكرون.

- القائد بحماس محمود الزهار يتهم السلطة الفلسطينية بالتعاون مع إسرائيل في بيع الأراضي بالقدس لليهود.



هآرتس:

- استطلاع: حزب "الليكود" سيخسر 5 مقاعد في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو قبل موعد الانتخابات.

- استطلاع: حزب "يش عتيد"، وحزب "حسيون ليسرائيل"، سيحصلون على 14 مقعدا بالكنيست لكل منهم.

- من المتوقع ان يقرر المستشار القانوني للحكومة في ملفات رئيس الوزراء نتنياهو في فبراير القادم.



يديعوت أحرونوت:

- وزارة الجيش: تم اجراء تجربة لاعتراض صواريخ بالستية، بواسطة منظومة الحيتس 3، والتجربة كانت ناجحة.

- الهدف من أجراء تجربة اعتراض الصواريخ البالستية اليوم، هو حماية إسرائيل من أي تهديدات مستقبلية.

- رئيس الوزراء نتنياهو وقع الليلة مع الرئيس الأوكراني "بروشنكو"عدة اتفاقيات للتبادل التجاري بين البلدين.



معاريف:

- عملية سطو مسلح: عدة ملثمين قاموا الليلة بسرقة محطة وقود بالقرب من مفترق "جيلو" وسط البلاد.

- من قاعدة بلماخيم الجوية: وزارة الجيش تجرى تجربة ناجحة لتشغيل منظومة الدفاعات الصاروخية "حيتس 3".

- صحفي أسباني: إسرائيل منعتني من دخول قطاع غزة، ضمن وفد من الأمم المتحدة، رغم امتلاك كافة الاوراق القانونية.



كان العبري:

- الكابينت يعقد غدا جلسة خاصة بحضور رئيس الأركان الجديد "أفيف كوخافي" لمناقشة الاوضاع على الجبهة الشمالية.

- وزير المواصلات وعضو الكابينت يسرائيل كاتس: سنواصل سياستنا الهجومية ضد الأهداف الإيرانية بسوريا.

- بعد اغلاقه بسبب الصواريخ: إسرائيل تفتح مجددا موقع جبل الشيخ أمام حركة الزوار والسواح.



والا العبري:

- قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

- اعتقال مواطن أردني 24 عاما، صباح اليوم، بزعم قيامه سرقة احد فروع بنك البريد في مدينة بئر السبع.

- وزارة الجيش تعلن عن نجاح تجربة اعتراض الصواريخ البالتسية، بواسط منظومة الدفاعات "حيتس 3".