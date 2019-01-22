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الإعلام العبري صباح الثلاثاء 22-1-2019

الثلاثاء 22 يناير 2019 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري صباح الثلاثاء 22-1-2019



القدس المحتلة/ سما/

ركزت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم، على خبر قيام وزارة الجيش، بإجراء تجربة، على اعتراض الصواريخ البالستية، بواسطة منظومة "حيتس 3". 


القناة 13 العبرية:
- وزارة الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ أجرت الليلة تجربة لإطلاق صاروخ  منظومة "حيتس3".
- وزارة الخارجية الإسرائيلية: أحبطنا محاولة للسلطة الفلسطينة للانضمام الى لجنة مراقبة الأسلحة النووية بالأمم المتحدة. 
- المستشار القانوني للحكومة مندليبت: القرارات النهائية بشأن التوصيات ضد نتنياهو سنعلن عنها قبل الانتخابات.


القناة 12 العبرية:
- وزارة الجيش: سيتم الإعلان عن نتائج استخدام منظومة اعتراض الصواريخ البالستية "حيتس" بعد ساعات. 
- نتنياهو طلب من محامية نشر أخبار عن عائلة الوزير "نفتالي بينت"، وذلك من أجل التخلص منه من الإئتلاف الحكومي. 
- وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون: أبو مازن يدير حربا اقتصادية ضد أبناء شعبه، بداها بغزة والآن ينفذها بالضفة.


القناة 7 العبرية: 
- السلطة الفلسطينية ترفض المشاركة في مؤتمر دافوس الاقتصادي، تعارض تنفيذ مشاريع اقتصادية أمريكية في مناطقها.
- رئيس الدولة "روفين ريفلين" يتوجه اليوم في زيارة رسمية لفرنسا، تستمر عدة أيام، سيجتمع خلالاها مع الرئيس مكرون. 
- القائد بحماس محمود الزهار يتهم السلطة الفلسطينية بالتعاون مع إسرائيل في بيع الأراضي بالقدس لليهود.


هآرتس:
- استطلاع: حزب "الليكود" سيخسر 5 مقاعد في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو قبل موعد الانتخابات. 
- استطلاع: حزب "يش عتيد"، وحزب "حسيون ليسرائيل"، سيحصلون على 14 مقعدا بالكنيست لكل منهم. 
- من المتوقع ان يقرر المستشار القانوني للحكومة في ملفات رئيس الوزراء نتنياهو في فبراير القادم.


يديعوت أحرونوت: 
- وزارة الجيش: تم اجراء تجربة لاعتراض صواريخ بالستية، بواسطة منظومة الحيتس 3، والتجربة كانت ناجحة. 
- الهدف من أجراء تجربة اعتراض الصواريخ البالستية اليوم، هو حماية إسرائيل من أي تهديدات مستقبلية.
- رئيس الوزراء نتنياهو وقع الليلة مع الرئيس الأوكراني "بروشنكو"عدة اتفاقيات للتبادل التجاري بين البلدين. 
 
معاريف: 
- عملية سطو مسلح: عدة ملثمين قاموا الليلة بسرقة محطة وقود بالقرب من مفترق "جيلو" وسط البلاد. 
- من قاعدة بلماخيم الجوية: وزارة الجيش تجرى تجربة ناجحة لتشغيل منظومة الدفاعات الصاروخية "حيتس 3". 
- صحفي أسباني: إسرائيل منعتني من دخول قطاع غزة، ضمن وفد من الأمم المتحدة، رغم امتلاك كافة الاوراق القانونية.


كان العبري:
- الكابينت يعقد غدا جلسة خاصة بحضور رئيس الأركان الجديد "أفيف كوخافي" لمناقشة الاوضاع على الجبهة الشمالية. 
- وزير المواصلات وعضو الكابينت يسرائيل كاتس: سنواصل سياستنا الهجومية ضد الأهداف الإيرانية بسوريا. 
- بعد اغلاقه بسبب الصواريخ: إسرائيل تفتح مجددا موقع جبل الشيخ أمام حركة الزوار والسواح.


والا العبري: 
- قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. 
- اعتقال مواطن أردني 24 عاما، صباح اليوم، بزعم قيامه سرقة احد فروع بنك البريد في مدينة بئر السبع. 
- وزارة الجيش تعلن عن نجاح تجربة اعتراض الصواريخ البالتسية، بواسط منظومة الدفاعات "حيتس 3".

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