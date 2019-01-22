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الرئيس السوداني عمر البشير يصل إلى الدوحة الثلاثاء

الثلاثاء 22 يناير 2019 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس السوداني عمر البشير يصل إلى الدوحة الثلاثاء



الدوحة/وكالات/

يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء للقاء أالامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة الأنباء القطرية: "يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الأربعاء في الديوان الأميري، أخاه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة الذي يصل الدوحة غداً الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد".

وأضافت: "وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس السوداني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: صحف قطرية

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