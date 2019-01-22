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الامارات تصعد إلى دور الثمانية لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019

الثلاثاء 22 يناير 2019 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامارات تصعد إلى دور الثمانية لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019



ابو ظبي / وكالات /

حجز منتخب الإمارات مقعدا له في دور الثمانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019، على حساب نظيره القرغيزستاني، بتحقيقه فوزا مثيرا عليه (3-2)، بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.

ووضع الإماراتي خميس إسماعيل الأبيض في المقدمة بهدف مبكر أحرزه، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية.

ورد القرغيزستاني ميرلان مورزايف بهدف التعادل لبلاده، في الدقيقة 26، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي رائع.

وسجل المهاجم الإماراتي علي مبخوت هدف التقدم الثاني لأصحاب الأرض، في الدقيقة 64، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة على طبق من ذهب من زميله عامر عبد الرحمن.

وأدرك القرغيزي تورسونالي روستاموف التعادل مرة أخرى لبلاده، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية، وذلك في الوقت القاتل عند الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة، لينقذ منتخبه من الهزيمة في الوقت الأصلي، ويحيل اللقاء إلى شوطين إضافيين. 

واقتنص الإماراتي البديل أحمد خليل هدف الفوز الثالث للأبيض من ضربة جزاء، بحلول الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الأول، للمباراة التي جرت على استاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة أبوظبي.

وبات الأبيض الإماراتي أول منتخب عربي يبلغ الدور ربع النهائي للبطولة، المقامة على أراضيه، وضرب موعدا فيه مع نظيره الأسترالي، حامل اللقب، الذي تغلب بدوره على نظيره الأوزبكي بركلات الجزاء الترجيحية (4-2)، في اللقاء الذي جرى بينهما، في وقت سابق من اليوم أيضا، على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين.

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