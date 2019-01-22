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بيروت : إسرائيل تستأنف تركيب البلوكات عند الحدود اللبنانية

الثلاثاء 22 يناير 2019 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت : إسرائيل تستأنف تركيب البلوكات عند الحدود اللبنانية



بيروت/ سما/

 استأنفت إسرائيل أعمال الحفر وتركيب البلوكات الاسمنتية على الحدود اللبنانية في نقاط مختلفة، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية.

ففي خراج العديسة، استأنفت تركيب البلوكات الاسمنتية والحفر في المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا باعتبارها محتلة عند نقطة المحافر، في ظل انتشار لعناصر من الجيش الإسرائيلي في محيط الأعمال، يقابله من الجهة اللبنانية استنفار للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل".

ومقابل وادي هونين المشرف على بلدة مركبا، استأنفت ثلاث آليات للجيش الإسرائيلي نوع "بوكلن" أعمال الحفر على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني بحماية عدد من آلاليات المدنية والعسكرية المتمركزة في محيط الأعمال.

اما في كفركلا، فتابع الجيش الإسرائيلي تركيب سياج حديدي فوق الجدار الاسمنتي الفاصل بين الحدود.

وفي السياق أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه تم العثور على بقايا صاروخ في ارض زراعية في وادي حوش الغنم - قضاء زحلة، ، نتيجة الغارات الاسرائيلية ليلا على سورية، وتصدي الدفاعات الجوية لها.

وفي شأن متصل أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكماً قضى بسجن ريما حجازي مدة سنة واحدة، وتغريمها مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية، بجرم "دخول بلاد العدو الاسرائيلي من دون إذن مسبق".

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