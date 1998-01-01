حسين الشيخ: تشكيل حكومة فصائلية قريبا ولا أدعو لحكومة وحدة وطنية مع حماس

رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن تشكيل حكومة سياسية فصائلية تضم كافة مكونات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بات قريبا، لمواجهة المرحلة القادمة.

وقال الشيخ في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، إن "المرحلة تتطلب تشكيل حكومة سياسية فصائلية لإنجاح المسار الوطني والمهمات القادمة، وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية، إذ إننا مقبلون على مواجهة سياسية من الطراز الأول مع إسرائيل، وهذا يتطلب اصطفافا وطنيا فلسطينيا".

واضاف :" يجب أن تشمل الانتخابات كل الجغرافيا الفلسطينية، والقدس أولا، "ونحن لا نخون ولا نبيع، ويجب أن تجري فيها الانتخابات كما جرت عام 2006، وسنقاتل من اجل ذلك، ولن نسمح بوجود فراغ بالمؤسسات التشريعية بالبلد وغيابها أضر كثيرا فينا".

وتمنى أن يكون هناك موافقة من حركة حماس للانتخابات، لأن هذا تحدي لها إذا كانت تؤمن بالديمقراطية وحكم الشعب وصندوق الاقتراع، وهناك ضمانة من الرئيس وفتح أن تقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت النتائج ومن فاز سيحكم البلد.

وتابع: أتحدى حماس أن تقبل باجراء الانتخابات، ولتفوز وسنقبل بالنتائج، لذا نحن نقول "إن من سيعارض الانتخابات، بحسن أو بسوء نية فهو ينزلق نحو صفقة القرن".

ودعا الشيخ إلى تشكيل حكومة فصائلية من أحزاب منظمة التحرير، وتضم شخصيات وطنية،قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، مضيفاً: "لا أدعو إلى حكومة وحدة وطنية مع حماس؛ لأن ذلك يكرس الانقسام، فحماس لا تؤمن بالشراكة".

وحول إجراء الانتخابات، قال الشيخ، ان "الأجواء الآن مناسبة لإجرائها، فالرئيس اجتمع مرتين خلال أسبوع مع حنا ناصر وطلب منه البدء بكل الإجراءات التحضيرية لإتمام الانتخابات النيابية، وطلب منه التواصل مع كل الجهات والأطياف لأجل ذلك وفي حال جهوزيتها فان الرئيس سيصدر مرسوما باجراء الانتخابات".

وتابع: "في الجلسة الأخيرة مع ناصر طلب الرئيس منه لتوجه إلى قطاع غزة لفتح حوار صريح مع قيادة حركة حماس، وأن يدعوهم إلى القبول بالدعوة والقبول بإرادة الشعب، فهذا استحقاق منذ فترة طويلة، ونحن نتمنى مشاركة الجميع في هذه الانتخابات لأنها استحقاق ديمقراطي".

وقال الشيخ: "مستحيل أن تجري الانتخابات بدون القدس التي هي خط أحمر، ويجب أن تشمل الانتخابات كل الجغرافيا الفلسطينية، ويجب أن تجري فيها الانتخابات كما جرت عام 2006، وسنقاتل من أجل ذلك، ولن نسمح بوجود فراغ بالمؤسسات التشريعية في البلد وغيابها أضر كثيرا فينا".

وحول ملف العلاقات مع واشنطن أشار الشيخ إلى أنّه لم يلتق أي مسؤول فلسطيني، بأي مسؤول أمريكي منذ أشهر، لافتاً في حديثه إلى أنّ: "أمريكا لا تستطيع أن تأخذ منا أي قرار، فلسطين أكبر من أمريكا".