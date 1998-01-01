اثينا : تفاصيل مذهلة عن غرق قارب الغزيين الهاربين من الموت الى الموت

غزة/ عبد الهادي مسلم/



أكد احد الناجين من قطاع غزة في اتصال مع والده بأن قاربا على متنه ٣٥ فلسطينيا اغلبهم من سكان قطاع غزة كان متجها من تركيا الى اليونان بطريقة غير شرعية وطلبا للهجرة قد غرق قبالة إحدى الجزر العسكرية اليونانية بعد أن أجبرهم قبطان المركب بالنزول قبل الوصول إلى ساحل الجزيرة بمئات الأمتار بالرغم من الحاج الركاب وصراخ النساء والأطفال

وأضاف احد الناجين أن معظم الركاب من المهاجرين لا يعرفون السباحة وانهم علقوا ببن الصخور وتلاطمتهم الأمواج إلى أن شهادتهم سفن إنقاذ يونانية والتي استعانت بأربع مروحيات لانقاذهم من الغرق

وأوضح احد الناجين وهو من سكان البريج أن معظم من كان في المركب ثم إنقاذهم باستثناء احد المفقودين والذي ثم العثور على جتته وهو من سكان قطاع غزة

وقال إن خفر السواحل اليوناني تحفظ على من كان في المركب وقدموا لهم الإسعافات والطعام وثم وضعهم في احد مخيمات اللاجئين

وحسب آخر احصائية بأن عدد المهاجرين من قطاع غزة إلى الخارج بلغ ٢٠ الف مهاجر هربا من سوء الأوضاع الحياتية والمعيشية وبحتا عن فرصة عمل