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دحلان : لن نترك الاسرى الابطال وحدهم في مواجهة جرائم الاحتلال

الإثنين 21 يناير 2019 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان : لن نترك الاسرى الابطال وحدهم في مواجهة جرائم الاحتلال



رام الله/سما/

أوضح القيادي الفلسطيني محمد دحلان في تصريحات له "أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مخططة و مدروسة بحق أسرانا الأبطال في سجون عوفر و جلبوع و إيشيل مما يفضح نوايا السجان الإسرائيلي و ينذر بمواجهة خطيرة لن تبقى محصورة داخل جدران تلك السجون ، بل ستمتد إلى كل سجون و زنازين المحتل .
وقال  دحلان لقناة الكوفية " أناشد كل قوى العمل الفلسطيني الاصطفاف موحدين و بقوة تضامنا مع أبطالنا و التحرك سريعا و على كل المستويات الشعبية و الرسمية لكسر هذه الهجمة الهمجية الجديدة ، و لتنظيم حراك وطني و شعبي شامل دفاعاً عن حياة و سلامة أسرانا ، و ليعرف القاصي و الداني بأننا لن نترك أبطالنا وحدهم ، و بأننا سوف لن نمكن الإحتلال من الإستفراد بهم خلف تلك القضبان المقيتة " .

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