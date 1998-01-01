دحلان : لن نترك الاسرى الابطال وحدهم في مواجهة جرائم الاحتلال

رام الله/سما/



أوضح القيادي الفلسطيني محمد دحلان في تصريحات له "أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مخططة و مدروسة بحق أسرانا الأبطال في سجون عوفر و جلبوع و إيشيل مما يفضح نوايا السجان الإسرائيلي و ينذر بمواجهة خطيرة لن تبقى محصورة داخل جدران تلك السجون ، بل ستمتد إلى كل سجون و زنازين المحتل .

وقال دحلان لقناة الكوفية " أناشد كل قوى العمل الفلسطيني الاصطفاف موحدين و بقوة تضامنا مع أبطالنا و التحرك سريعا و على كل المستويات الشعبية و الرسمية لكسر هذه الهجمة الهمجية الجديدة ، و لتنظيم حراك وطني و شعبي شامل دفاعاً عن حياة و سلامة أسرانا ، و ليعرف القاصي و الداني بأننا لن نترك أبطالنا وحدهم ، و بأننا سوف لن نمكن الإحتلال من الإستفراد بهم خلف تلك القضبان المقيتة " .



