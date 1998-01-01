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اطلاق نار تجاه فلسطيني شمال الضفة بزعم محاولة طعن

الإثنين 21 يناير 2019 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق نار تجاه فلسطيني شمال الضفة بزعم محاولة طعن



رام الله / سما /

 اطلق جنود الاحتلال امساء اليوم الاثنين النار صوب شاب فلسطيني، قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، بزعم  محاولته تنفيذ عملية طعن.

وبحسب التقارير الأولية فإن المنفذ حاول طعن أحد جنود الاحتلال، قرب مقر ما يسمى "لواء شومرون التابع لجيش الاحتلال، وعندها أطلق عليه جنود الاحتلال المتواجدون في المكان النار.

وفي تقاصيل لاحقا أوفى ادعت المصادر الاسرائيلية ان الشاب "وصل الحاجز وان الجنود طلبوا منه ان يستدير بسيارته لكنه خرج منها بسكين وطعن جنديا في سترته الواقية دون ان يصيبه، وان الجنود اطلقوا عليه ثلاث رصاصات في الجزء العلوي من جسده وقتلوه".

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