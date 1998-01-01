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القواسمي : العودة لصناديق الاقتراع الطريق الامثل لانهاء الانقسام

الإثنين 21 يناير 2019 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي : العودة لصناديق الاقتراع الطريق الامثل لانهاء الانقسام



رام الله / سما /

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم الحركة أسامه القواسمي ، أن الانتخابات  البرلمانية والعودة للمواطن من خلال صناديق الاقتراع هو الحل الامثل لانهاء الانقسام وخلعه من جذوره، باعتبار ذلك حق أصيل للمواطن الفلسطيني 

ودعا القواسمي حماس الى قبول اجراء انتخابات في المحافظات الجنوبية ، واعتبار ذلك مدخلا واسعا لتوحيد شطري الوطن على أسس ديمقراطية وكلمة الشعب هي العليا ، وطي صفحة الانقلاب والانقسام ، منوها الى أن حركة فتح منفتحة مع حماس لاجراء الانتخابات في أرجاء الوطن وعلى رأسها القدس ضمن صيغه توافقيه

وشدد القواسمي على أن تصليب الجبهة الداخلية من خلال اتخاذ أجراءات عملية أصبح ضرورة ملحة لعبور المرحلة الحالية سواء لمواجهة صفقة العار أو ألتحضير لإجراء الانتخابات البرامانية

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