صور: أكثر من مئة إصابة بين صفوف الأسرى في "عوفر" جراء اعتداءات قوات القمع

القدس المحتلة / سما /

اضيب اليوم الاثنين عشرات المعتقلين في معتقل "عوفر"ا بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق اثر عملية قمع تعرضوا لها .

وكان نادي الأسير الفلسطيني، حذر في بيان له ظهر اليوم الاثنين من اعتداء على الاسرى هناك

واشار الى ان قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال وهي وحدات: (درور، واليماز، والمتسادة، واليمام) تسنأنفت اقتحامها لقسمي (11) و(12).

ووفقاً للمعلومات التي وصلت نادي الأسير فإن قوات القمع تستخدم قنابل الصوت وهناك أصوات تكبيرات تخرج من أقسام الأسرى، وذلك بعد أن جلبت إدارة المعتقل وحدات القمع المسماة "اليمام".

وقالت الهيئة إن هذا الاقتحام يأتي بعيد قيام قوات القمع الإسرائيلية المسماه "درور" مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية أمس، اقتحام القسم رقم 17 في سجن عوفر واجراء تفتيشات استفزازية للأسرى والعبث بمقتنياتهم.

يذكر أن سجن عوفر يقبع فيه قرابة 1200 أسير من بينهم أقسام خاصة بالأسرى الأطفال.