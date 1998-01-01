العمل تكشف عن موعد اعلان أسماء الدفعة الثانية من برنامج "طموح 2"

غزة / سما /

قال وكيل وزارة العمل بغزة موسى السماك إنه سيتم الإعلان عن أسماء الخريجين والعمال المستفيدين من الدفعة الثانية من برنامج "طموح 2" للتشغيل المؤقت خلال أيام قليلة.

وذكر السماك في تصريح صحفي" أن مستفيدي الدفعة الثانية البالغ عددهم 2500 خريج و2500 عامل سيستلمون عملهم مطلع فبراير المقبل، وسيتم توزيعهم على القطاع الحكومي، وشبه الحكومي، والقطاع الأهلي والخاص.

وأوضح أن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وضعت قطاعي الصحة والتعليم كأولوية أولى لتدعيهما بالمستفيدين من البرنامج، ومن ثم قطاع البلديات، والقطاع الخاص، والأولوية الرابعة لقطاع الأمن والداخلية والقضاء، والخامسة لباقي الوزارات.

وأشار السماك إلى أنه سيتم تشغيل 1500 خريج في المؤسسات الحكومية، و1500 خريج في القطاع الأهلي والنقابات، وأعداد مخصصة للبلديات، وأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبيّن أن عدد المسجلين لبرنامج طموح حتى تاريخ 30 نوفمبر الماضي بلغ 154 ألف مسجل، حيث تم إخضاع هؤلاء لقيود التسجيل ما أفرز 116 ألف خريج من بينهم ليكونوا مؤهلين للاستفادة من البرنامج، وسيتم إخضاع هؤلاء لمعايير التفضيل والفرز الخاصة بالمشروع، ومن ثم سيتم تأمين الاحتياجات اللازمة للدفعة الثانية من المشروع.

وأكد السماك أن مشروع "طموح 2" مدعوم فقط من وزارة المالية وتم الإعلان عنه من اللجان الحكومية المختصة، وليس له علاقة بالمنحة القطرية.

وقال إن وزارته تسعى من خلال المشروع إلى تخفيض نسبة البطالة بين الخريجين وتنمية قدراتهم وتدريبهم وإعادة تأهيلهم، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تحريك الوضع الراكد، وتغطية العجز الكبير في الكادر البشري بالمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.