الرئيس طلب من رئيس لجنة الانتخابات التوجه إلى غزة لبدء المشاورات حول الانتخابات

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية ان الرئيس الفلسطيني طلب من د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية التوجه إلى قطاع غزة وبدء المشاورات حول الانتخابات.

وقال اشتية الشعب الفلسطيني من حقه اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة لبرلمان دولة فلسطين في كامل أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح اشتية أن حركة فتح جاهزة لعقد الانتخابات واحترام اختيار الشعب. مؤكدا حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطيني على إجراء الانتخابات والخروج من حالة الانقسام السائدة.

وطالب اشتية إسرائيل باحترام الاتفاقات الموقعة بخصوص الانتخابات وخاصة مدينة القدس والسماح بإجراء الانتخابات كما جرت سابقا في عام 1996 وعام 2006. مبينا ان جهود عقد الانتخابات يرافقها تشكيل حكومة سياسية فصائلية تشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف اشتية أن الانتخابات حق للشعب الفلسطيني ومخرجا من حالة الانقسام في ظل رفض حركة حماس لمنظور حركة فتح للمصالحة ورفضنا لمنظور حركة حماس القائم على التقاسم الوظيفي. مشددا أن الوقت حان ليقول الشعب كلمته ويختار.

وأكد اشتية أن الانتخابات القادمة ستكون انتخابات لبرلمان دولة فلسطين التي اعترف بها 138 دولة حول العالم وتجسيد هذه الدولة عبر مجموعة مفاصل اقتصادية وسياسية وقانونية وأمنية.

وأضاف:" سوف نكسر الأمر الواقع عبر وحدة وطنية شاملة، وانفكاك تدريجي عن التبعية الاقتصادية التي فرضها علينا الاحتلال، وإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال قانونيا وسياسيا وامنيا".

وكان الرئيس محمود عباس التقى امس برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر حيث وصعه ه بصورة التحضيرات والمشاورات من أجل إجراء الانتخابات التشريعية.