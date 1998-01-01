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بموافقة السودان .. طائرة نتنياهو تعبر المجال الجوي للخرطوم

الإثنين 21 يناير 2019 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بموافقة السودان .. طائرة نتنياهو تعبر المجال الجوي للخرطوم



القدس المحتلة / سما /

غبرت  طائرة رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبرت المجال الجوي لمنطقة جنوب السودان، أثناء عودتها من تشاد إلى "إسرائيل".

وأشار مواقع عبرية ، إلى أن جنوب السودان لها علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، في حين أن السودان لا تربطها أي علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، وهي المسؤولة عن المجال الجوي لكل السودان.

و  في خطوة غير مسبوقة، سمحت السلطات السودانية، لطائرة نتنياهو بالمرور عبر مجالها الجوي.


وتأتي الرحلة ساعات بعد اشادة نتنياهو بدخول اسرائيل الى العالم الإسلامي مع إعلانه مع رئيس تشاد، ادريس ديبي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما، وسط تقارير حول دفعة دبلوماسية للتوصل الى تفاهم مع الخرطوم يتيح للطائرات الإسرائيلية المرور عبر أجواء السودان لاختزال ساعات من الرحلات الى افريقيا الغربية وامريكا الجنوبية.

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