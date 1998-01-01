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الفيس بوك يحظر فيديوهات دعائية انتخابية اسرائيلية تمتدح تدمير غزة

الإثنين 21 يناير 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

حظرت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صباح اليوم الاثنين، نشر الفيديوهات الدعائية التي نشرها حزب "حصانة اسرائيل"، برئاسة رئيس الأركان السابق "بني غانتس".

وحسب للقناة "العبرية الثانية"، قرر الفيس بوك حظر الفيديوهات بزعم أنها تحتوي على مواد عنيفة، حيث تظهر الفيديوهات تفاخر حزب "حصانة إسرائيل" بحجم الدمار الذي خلفه الجيش الاسرائيلية بقيادة بني غانتس في غزة في حرب 2014.

وتضمن فيديو أخر توثيق بالحوامة، لعملية اغتيال سلاح الجو الإسرائيلية في عهد غانتس لرئيس أركان حماس أحمد الجعبري عام 2012.

ومن جهته أعرب حزب "حصانة اسرائيل"، عن استيائه إزاء قرار الفيس بوك بحظر الفيديوهات، مؤكدين بأنهم يعتزمون التوجه بطلب إلى إدارة الفيس بوك بفك الحظر عن الفيديوهات الدعائية للحزب، استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة.

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