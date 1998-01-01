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أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير الياباني

الإثنين 21 يناير 2019 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، اليوم الاثنين، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بمدينة رام الله، سبل تعزيز التعاون مع السفير الياباني ناكيشي اوكوبو ووفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) سبل تعزيز التعاون في مجال الإدارة العامة بين البلدين.

ورحب أبو زيد بالوفد الضيف، مثنيا على الدور التاريخي لليابان في دعم القضية الفلسطينية، متطرقا الى الإنجازات التي حققها ديوان الموظفين العام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي جعلت منه بيت للخبرة والتجربة الرائدة في مجال الإدارة العامة يأخذ بها بالعديد من دول العالم .

وأشار أبو زيد الى أهمية المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التي اثمرت بتكوين الوعي الإداري وتطويره بدولة فلسطين، وقدمت العديد من التجارب في مختلف المحافل الدولي.

وأضاف ان فلسطين اليوم تتمتع بعلاقات هامة مع عدة دول من مختلف انحاء العالم، وانضمت للعديد من كبرى المؤسسات العالمية تعنى بالإدارة العامة وتطويرها بين الدول، مؤكدا ان هذا اللقاء يأتي في اطار تقدير الدور الواسع والمهم الذي تلعبه اليابان في دعم القضية، وامتلاكها لتجارب رائدة في مجال الإدارة العامة.

وقدم أبو زيد للسفير الياباني شرحا موسعا عن اجتماع الطاولة الوزارية المستديرة المزمع عقدها في الفترة القادمة وأهدافها وآليات تنفيذها، مشدداً على أهمية وجود دور فاعل للشركاء اليابانيين كون اليابان تتمتع بتجربة رائدة في العمل الإداري في إدارة وتنمية الموارد البشرية.

بدوره، شكر السفير الياباني أبو زيد على حسن الاستقبال، وأهمية هذا اللقاء الذي يعمق التعاون المشترك بين الطرفين، مبدياً انبهاره واعجابه بإنجازات ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، مؤكداً استعداده الكامل للعمل المشترك والبدء بنقاش معمق بخصوص الطاولة الوزارية المستديرة كونها تتعلق بحدث عالمي، وتوفير الوقت، وسيتم دراسة المشاركة في الطاولة المستديرة ومن حيث المبدأ اليابان ستشارك في هذا الحدث الهام.

#السفير الياباني

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