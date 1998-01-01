الأعرج ونائب القنصل التركي يبحثان المنحة التركية لقطاع النفايات الصلبة

رام الله / سما /

بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع نائب القنصل التركي العام في فلسطين ايكت ريندا، اليوم الاثنين، المنحة التي يرغب في تقديمها اتحاد البلديات التركية لقطاع النفايات الصلبة وتحديدا دعم توفير عدد من الآليات والمعدات لجمع النفايات الصلبة.

وأشاد الأعرج بالعلاقات التاريخية بين فلسطين وتركيا وعلاقات التوأمة بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية، مثمناً وقوف تركيا الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد أن الحكومة تولي أهمية بالغة لقطاع النفايات الصلبة نظراً لأهمية هذا القطاع، وخطت خطوات استراتيجية متقدمة للتعامل مع هذا القطاع بالتعاون مع الجهات والوزارات ذات العلاقة، وتعمل وفق ما جاء بالاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة والتي أقرها مجلس الوزراء.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة ستطلق قريبا حملة توعوية إعلامية شاملة لكيفية التعامل مع النفايات الصلبة وإدارتها، والتركيز على أهمية فصل النفايات من مصدرها، من أجل تسهيل التعامل معها ومعالجتها.

وبين أن هناك جهات ودول مانحة تعمل على دعم قطاع النفايات الصلبة ومجالس الخدمات المشتركة، آملا أن يستمر الدعم التركي لهذا القطاع مستقبلاً، مشيداً بدور سفارة دولة فلسطين في تركيا وبذلها مساعي حثيثة لتفعيل هذا الجانب.

بدوره، أكد نائب القنصل التركي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، مشيراً إلى أن القنصلية على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة لتحديد طبيعة المنحة المقدمة وآلية تنفيذها، بالتعاون الكامل مع وزارتي الخارجية في كلا البلدين.