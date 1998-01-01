اتهامات الغوص تهدد صلاح بالإيقاف

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول, بات مهددا بالإيقاف خلال الجولات المقبلة.

وقال صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, إن اتهامات "الغوص" داخل منطقة الجزاء من أجل التحايل على الحكام للحصول على ركلات جزاء، آخرها ضد كريستال بالاس، أصبحت ترافق صلاح بالفترة الأخيرة.

وأوضحت "ديلي ميل", أن اللاعب المصري كان بطلا في العديد من القرارات المثيرة للجدل مؤخرا، مشيرة إلى أنه إذا استمر في "الغوص" داخل المنطقة، فإنه يخاطر بالتعرض للإيقاف مدة مباراتين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت أن ليفربول يحتاج صلاح بشدة للفوز في المباريات المقبلة، وغيابه عن مواجهتين قد يؤدي لخسارة فريقه فيهما، ما سيفتح الباب أمام مانشستر سيتي لاعتلاء الصدارة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي صاحب 56 نقطة.