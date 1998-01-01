نادي الأسير: قوات القمع تستأنف اقتحام أقسام الأسرى في معتقل "عوفر"

رام الله / سما /

استأنفت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال وهي وحدات: (درور، واليماز، والمتسادة، واليمام) اقتحامها لقسمي (11) و(12).

ووفقاً للمعلومات التي وصلت نادي الأسير فإن قوات القمع تستخدم قنابل الصوت وهناك أصوات تكبيرات تخرج من أقسام الأسرى، وذلك بعد أن جلبت إدارة المعتقل وحدات القمع المسماة "اليمام".

وكانت قوات القمع قد نفذت منذ يوم أمس اقتحام لقسم (17) في معتقل "عوفر" وعادت اقتحام قسم (15) صباح اليوم، ثم جلبت إدارة المعتقلات قوات إضافية للمعتقل، ورشت الأسرى بالغاز في ثمانية أقسام.

هذا وحذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الاعتداء على الأسرى في معتقل "عوفر" وجدد مطالبته بضرورة التدخل من المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في الأراضي المحتلة، وبضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى في معتقلات الاحتلال.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في معتقل "عوفر" 1200 أسير.