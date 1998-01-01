  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: قوات القمع تستأنف اقتحام أقسام الأسرى في معتقل "عوفر"

الإثنين 21 يناير 2019 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استأنفت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال وهي وحدات: (درور، واليماز، والمتسادة، واليمام) اقتحامها لقسمي (11) و(12).

ووفقاً للمعلومات التي وصلت نادي الأسير فإن قوات القمع تستخدم قنابل الصوت وهناك أصوات تكبيرات تخرج من أقسام الأسرى، وذلك بعد أن جلبت إدارة المعتقل وحدات القمع المسماة "اليمام".  

وكانت قوات القمع قد نفذت منذ يوم أمس اقتحام لقسم (17) في معتقل "عوفر" وعادت اقتحام قسم (15) صباح اليوم، ثم جلبت إدارة المعتقلات قوات إضافية للمعتقل، ورشت الأسرى بالغاز في ثمانية أقسام.

هذا وحذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الاعتداء على الأسرى في معتقل "عوفر" وجدد مطالبته بضرورة التدخل من المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في الأراضي المحتلة، وبضرورة  اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى في معتقلات الاحتلال.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في معتقل "عوفر" 1200 أسير.  

#نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: تفاصيل كاملة حول اختطاف الجندي "هدار غولدن" والخلية التي تواجدت في نفق رفح

العمادي: الدفعة الثالثة من المنحة القطرية تصل غزة الأربعاء لكن بنظام جديد

غزة في قلب الدعاية الانتخابية لـ" غانتس .. ما علاقة الجعبري ؟

فيديو: نصر الله في اول اطلالة اعلامية بعد 3 شهور من الغياب ويكشف المفاجآت

مظاهرات احتجاجية على تحويل الأموال القطرية إلى موظفي حماس بغزة

الاحتلال يكرم الطاقم المروحي الذي أنقذ القوة الخاصة بعملية خانيونس

الجهاد الاسلامي : مصر وعدت بفتح معبر رفح في الاتجاهين خلال أيام

الأخبار الرئيسية

كهرباء غزة -ارشيفية

حكومة الاحتلال تقرر إعفاء الوقود القطري المخصص لكهرباء غزة من ضريبة القيمة المُضافة

غانتس

صحيفة عبرية تكذّب رواية غانتس الانتخابية عن دماء اهالي غزة

ايران : مستعدون لحرب ساحقة مع اسرائيل وقواتنا مستعدة ليوم تدميرها

الكشف عن أجهزة تجسس استهدفت التنصت على قائد أركان القسام

الرئيس عباس وترامب

رسميا .. السلطة الفلسطينية أبلغت واشنطن رفضها تلقي مساعدات مالية امريكية