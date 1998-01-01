وزارة العمل تبحث مع اتحاد مصانع البلاستيك توفير فرص العمل والتدريب

رام الله / سما /

بحث مدير عام مديرية العمل في محافظة الخليل محمد الشلالدة، مع وفد اتحاد مصانع البلاستيك في الخليل، آليات التشغيل والتدريب لألف فرصة عمل في محافظات الضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة التي اتفق الطرفان على إعداد اتفاقية رسمية بخصوصها لاستيعاب القطاع الخاص لأعداد الخريجين ودمجهم في سوق العمل، وفق قانون العمل وشروطه، وبإشراف الوزارة على العقود والتدريب، وذلك لنقص الأيدي العاملة، ما يقلل من عبء أعداد العاطلين عن العمل، وتخفيف أزمة تأمينهم، وذلك بناء على توصيات وزير العمل مأمون أبو شهلا حول الحد من بطالة الخريجين.