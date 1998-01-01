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نتنياهو يفتتح مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج

الإثنين 21 يناير 2019 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يفتتح مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج



القدس المحتلة / سما /

 افتتحت اسرائيل اليوم الاثنين مطارا جديدا على بعد نحو 18 كم شمالي مدينة إيلات على البحر الأحمر قرب الحدود الأردنية، مثيرا بذلك احتجاج عمّان.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن المطار الجديد سيكون بديلا طارئا لمطار "بن غوريون" في تل أبيب، كما يهدف إلى جذب المزيد من السياح إلى منتجعات البحر الأحمر.

وتشير البيانات إلى أن المطار الجديد سيستخدم مبدئيا لاستقبال الرحلات الداخلية، على أن يستقبل لاحقا رحلات دولية وقدرت كلفة بنائه بـ395 مليون يورو.

وجاء الافتتاح وسط معارضة الأردن، وذلك لاعتبارات فنية وقانونية، حيث اعتبرت الخارجية الأردنية سابقا أن "إقامة المطار في الموقع المذكور سيؤدي لانتهاك السيادة الأردنية في الأجواء، فضلا عن أنه سيمثل خرقا للقانون الدولي، وخاصة المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، وانتقاصا من معايير منظمة الطيران المدني ICAO".

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