حكومة الاحتلال تقرر إعفاء الوقود القطري المخصص لكهرباء غزة من ضريبة القيمة المُضافة

غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعفاء الوقود القطري الى قطاع غزة من ضريبة القيمة المضافة .

وذكرت صحيفة معاريف ان الكنيست وافق على طلب من الحكومة الإسرائيلية بإعفاء الوقود القطري المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة القيمة المُضافة

وقال مصدر أمني ، إن الهدف من ذلك تحقيق استقرار على أزمة الكهرباء بغزة وتحقيق الاستقرار الأمني في القطاع.

في سياق اخر كان السفير القطري محمد العمادي، قال امس إن قطر ستضغط لاحقا بشأن مشروع كهرباء بقيمة 80 مليون دولار تقريبا من شأنه أن يمكنها من إدارة إمدادات الكهرباء في القطاع بفاعلية، وذلك عبر شراء الكهرباء بكميات كبيرة من إسرائيل ثم توزيعها في أنحاء القطاع وتحصيل قيمتها في المقابل من الفلسطينيين.

وعن هذه الخطة، قال العمادي "سنمول هذا المشروع، لكني أريد ضمان السيطرة على الكهرباء حتى أضمن استعادة الأموال، وفي إطار هذا المشروع ستشيد قطر محطة فرعية وشبكة كهرباء لإنهاء الحاجة إلى شحنات الوقود المكلفة".