العمل الزراعي يوزع 26 طن أسمدة عضوية على صغار المزارعين في قطاع غزة

غزة / سما /

وزع إتحاد لجان العمل الزراعي 26 طن من الأسمدة العضوية على 47 مستفيد من صغار المزارعين والمزارعات في كل من محافظتي غزة والوسطى،ويعتبرهذا النشاط هو المرحلة الأولى من مشروع( الدعم الطارئ لصغار المزارعين 2018/2019) المنفذ من مؤسسة التعاون بالشراكة مع إتحاد لجان العمل الزراعي والممول من (مؤسسة الإغاثة والتنمية الدولية) والذي يعمل على تأهيل 94 دونم زراعي من الأراضي التي يعاني أصحابها من صعوبة المقومات التي تكفل ممارسة حقهم في زراعة أرضهم، حيث يتضمن هذا النشاط حراثة الأرض وتزويد صغار المزارعين بشبكة ري كاملة تضمن عملية الري المستمرة ، وسيتم توزيع مجموعة كبيرة من الأشجارالمثمرة وأشتال الخضار الأساسية عليهم لزراعتها حيث يقوم المزارع بإختيار نوع الشجر أو الشتل حسب الموسم وحسب الظروف المناخية التي يراها مناسبة، ويعمل المشروع على توفير 26 فرصة عمل للعاطلين، لمحاولة تعزيز صمود هؤلاء المزارعين والمزارعات والحفاظ على سبل العيش الكريم لديهم ، مع العلم أن هذا المشروع سيقوم بالعمل أيضا على تسهيل عملية التسويق لمنتجاتهم بعد زراعتها في مرحلة أخرى ،وذلك لمحاولة الحفاظ على مصدر دخلهم الوحيد.

ويعمل إتحاد لجان العمل الزراعي دوما لإيجاد السبل والوسائل التي تخفف وتذلل العقبات أمام المزارعين والصيادين والمرأة الريفية لتعزيز صمودهم على الأرض، في ظل الحصار الخانق والظروف المعيشية الصعبة.